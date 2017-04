Quase um ano após a morte do advogado Roberto Luís Caldart, ocorrida em 24 de maio de 2016 durante uma falsa reintegração de posse em um terreno na Barra do Aririú, em Palhoça, ocorre nesta quinta-feira, às 9h, a terceira audiência de instrução e julgamento do caso que deu origem à ação penal de lesão corporal seguida de morte.

Nela, serão ouvidas algumas testemunhas de defesa e interrogados os réus do processo, entre eles um empresário, dois seguranças particulares, cinco policiais militares e um ex-PM, expulso da corporação em 21 de setembro de 2016. Existe a expectativa de que a audiência seja a última antes da sentença em primeiro grau.

Os réus são o empresário Rubi de Freitas, conhecido como Castelo; os seguranças particulares Juliano Cléberson de Campos e Daniel Silva de Jesus; os policiais militares Gilberto Apolinário, Fabiano Roberto Vieira, Lucas Ricardo da Silva, Jairo Lima Júnior e Lucinei Lucimar da Silva; além do ex-PM Vanderlei Bento da Costa.

Nenhum réu está preso, mas Vanderlei Bento da Costa tem contra si um mandado de prisão preventiva em aberto por descumprimento de uma das medidas cautelares impostas pela Justiça, a de comparecer quinzenalmente em juízo no Fórum de Palhoça. Vanderlei, expulso da PM no ano passado depois de ser condenado em segunda instância por crime de tortura, é considerado foragido pela Polícia Civil de Santa Catarina.

Seu advogado de defesa, Paulo Roberto Pereira, porém, afirma que o cliente está internado em uma clínica psiquiátrica e que não conseguiu seguir cumprindo a medida cautelar de comparecimento em juízo, além de garantir que Vanderlei não foi intimado do pedido de prisão. Disse ainda não saber a localização da clínica.

(Fonte: Hora de Santa Catarina)