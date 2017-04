A Polícia Militar de Concórdia deteve um homem suspeito por furto de celular a estabelecimento comercial. A abordagem foi feita na tarde da terça-feira, dia 25, na Dr Maruri. A guarnição reconheceu o suspeito, de iniciais G.B.S, de 30 anos, pelas vestimentas. Ele teria cometido o furto na parte da manhã e flagrada pelas câmeras de monitoramento do local.

Durante buscas pessoais, nada foi encontrado com ele. Conforme a PM, o suspeito nega o furto, mas afirma que estava no local conforme as imagens. Porém, alega que havia só pego um papel que estava no balcão.

Mesmo assim, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia para esclarecimentos.