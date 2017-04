Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão seguida de queda de motocicleta, em Irani. O fato foi registrado na madrugada desta quarta-feira, dia 26, na BR 282. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Foi um choque entre moto Honda, placas de Irani, e árvore que estava caída sobre a pista.

Ficaram feridos o condutor de iniciais M.J.M.P, de 24 anos, e a carona de iniciais P.O.C, de 28 anos. Eles foram conduzidos para o Pronto Atendimento de Irani.

Conforme a guarnição, a árvore deve ter caído sobre a pista em função da força do vento. De acordo com relatos, antes desse acidente, um veículo havia colidido com a árvore, provocando danos significativos no carro, que mesmo assim seguiu viagem.