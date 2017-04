Cumprindo agenda na capital do Estado, neste início de semana, o prefeito Rogério Pacheco e o secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, estiveram na sede da Casan, na tarde de segunda-feira, 24. A visita ao diretor presidente da estatal, Valter Galina, teve dois assuntos principais na pauta. Inicialmente foi intensificada a cobrança pela a instalação das novas bombas de captação no rio Jacutinga, o que é apontado, em conjunto com outras ações no sistema, como a possível solução para os problemas de abastecimento de água no município. Outro pedido feito pelas as lideranças concordienses se refere ao convênio tapa buracos, em vigência entre a Administração Municipal e a Casan.

Pacheco afirma que as cobranças pela instalação das novas bombas de captação são constantes e que sempre é importante reforçar. “Esta ação está diretamente ligada ao compromisso assumido por Galina no início deste mês, em Concórdia. Apenas uma das três bombas a serem instaladas, representam a capacidade das três que atualmente estão em operação. Isso será um avanço significativo e por isso, intensificamos a cobrança para que tudo seja cumprido conforme o prometido”, comenta o prefeito.

Quanto ao convênio tapa buracos, a Administração Municipal solicitou um reajuste nos valores repassados pela estatal, para que o município feche os buracos abertos para consertos e ajustes do sistema de abastecimento. “Os valores estão defasados desde 2015 e pedimos que isso seja revisto, para que o serviço continue sendo executado pela equipe do município. Tivemos uma sinalização positiva e agora vamos aguardar os possíveis encaminhamentos”, informou Wagner Simioni.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).