Recurso pede a manutenção do nome de outras pessoas no processo de cassação, que tramita em primeira instância.

TRE pauta para o dia 17 de maio julgamento de recurso do processo de cassação

O Tribunal Regional Eleitoral pautou para o dia 17 de maio o julgamento do recurso movido pelos partidos PCdoB, PSOL, PSC e o candidato a vereador César Techio pedindo a manutenção de outros réus no processo que trata do pedido de cassação da chapa Pacheco/Massocco, vencedora da última eleição em Concórdia.

A análise do fato que deveria ter acontecido na última semana, não foi realizado em função do pedido de vistas, que já tinha sido solicitado pelo juiz Cesar Abreu.

Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, a retirada do nome de outras pessoas, que teriam participado do processo de captação ilícita de votos, havia sido aceita em primeira instância. Tal fato motivou uma ação cautelar no TRE. O objetivo é manter nesse processo o nome de outros envolvidos.

O mérito do processo movido por esses partidos e candidato ainda segue em análise na primeira instância.