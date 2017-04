Acidente foi nas proximidades do trevão do Irani, na tarde desta terça-feira, dia 25.

Uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre carro e caminhão na BR 282, nas proximidades do trevão do Irani, na tarde desta terça-feira, dia 25. A informação é do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência. Foi uma colisão entre um Gol, placas de Herval do Oeste e caminhão Volkswagen, placas de Chapecó.

Conforme informações, no veículo de passeio estavam cinco pessoas, mas apenas o condutor, de iniciais M.B, acabou se ferindo e atendida com suspeita de fratura no pé esquerdo. Ele foi conduzida para o Pronto Atendimento Médico de Irani. As demais não se feriram.