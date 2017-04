O Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram/Epagri) vai realizar o monitoramento e elaborar as regras operativas da barragem de contenção de enchentes de Concórdia. O convênio de aproximadamente R$ 550 mil (R$ 250 mil do município e R$ 300 mil do Governo do Estado), foi assinado na manhã desta terça-feira (25) pelo secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, e pelo prefeito Rogério Pacheco.

De acordo com Sopelsa, o município de Concórdia tem um problema histórico com enxurradas, que já causaram grandes prejuízos e geram insegurança a população, principalmente àqueles que moram às margens do Rio dos Queimados. “Com o estudo da Epagri, vamos ter dados e embasamento técnico para melhorar a tomada de decisões e, também, vamos conhecer de fato o potencial de contenção da barragem instalada no Parque de Exposições”, enfatiza.

O convênio prevê a prestação de serviços técnicos científicos especializados de Monitoramento Hidrometeorológico da bacia hidrográfica do Rio dos Queimados e o estudo para elaboração de regras operativas da barragem de contenção de enchentes, instalada no Parque de Exposições Attilio Fontana. Também serão instaladas mais duas estações hidrometeorológicas, além das quatro que já estão em funcionamento no município.

O secretário da ADR Concórdia, Wagner Bee, revela que o Governo do Estado vem fomentando uma série de ações para diminuir significativamente os impactos gerados pelos volumes elevados de chuva. “Além deste convênio, a Defesa Civil está instalando em Concórdia, ao lado da Escola de Educação Básica Walter Fontana, um Centro Regional, que vai ter foco em medidas de planejamento e gestão de crises causadas por intempéries climáticas. Isto vai contribuir para respostas mais rápidas e eficientes diante dos problemas”, enfatiza.

Participaram ainda da reunião o diretor de Pesquisa da Epagri, Luiz Antônio Palladini, o gerente do Ciram, Hamilton Justino Vieira, e o secretário de Urbanismo de Concórdia, Wagner Simioni.





Fonte / Luiz Henrique Monticelli