Programação do aniversário de Lindóia do Sul continua nesta quarta

Nesta quarta-feira, dia 26, o município de Lindóia do Sul estará completando 28 anos de emancipação político-administrativa. Os festejos alusivos a data iniciaram no fim de semana com a escolha da rainha. Neste feriado municípial, a programação contemplará, a partir das 13h, jogos amistosos com equipes locais e do Concórdia Atlético Clube. Às 16h acontece a inauguração da cobertura da arquibancada do Estádio Municipal Romano Giovani Sandrin.

Na quinta-feira, dia 27, às 19n30, inicia o Festival da Canção. Nessa data será realizado o 5º Festival Municipal do Canto Livre. Na categoria infantil estão oito inscritos, juvenil seis candidatos e adulto 15. Na mesma noite acontece a disputa da modalidade infantil regional, que conta com 32 interpretes inscritos.

Na sexta-feira, dia 28, também às 19h30, é a vez do 11º Festival Interestadual da Música, e conta com 15 inscritos na modalidade italiano e 55 na categoria sertanejo, sendo o maior número de inscritos nessa modalidade até então.

No sábado, durante o dia haverá a 7ª Feira da Indústria, Comércio, Agricultura Família e Mostra de Animais. A Abertura oficial ocorre às 14h00 no palco externo. À noite, também às 19h30, inicia a grande final do Festival da Canção, com premiação em dinheiro com valor total acima de R$ 33.600,00. No domingo prossegue a feira durante todo o dia, com mais de 40 expositores. A tarde, às 15h00, João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo farão show de encerramento das festividades.