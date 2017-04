A 15ª Semana Nacional de Museus será realizada entre os dias 15 e 21 de maio em comemoração ao Dia Internacional de Museus (18 de maio). Nessa edição, mais de mil museus de todo o Brasil oferecem ao público atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas, entre outros. Em Itá a Casa Camarolli e Casa da Cultura Alberton preparam uma programação.

O tema nacional desta edição é “Museus e Histórias Controversas. Dizer o Indizível dos Museus”. De acordo com a gerente de cultura da administração municipal de Itá, Noimi Lurdes Schönell, as atividades no município serão voltadas a histórias, trabalhos artesanais e algumas profissões, da cidade velha.

Para as visitações será elaborado um cronograma com data e horário, que será enviado para as Escolas do município, autoridades e entidades. Toda a programação também é aberta ao público em geral. “Nosso convite é para que todos possam ouvir e assistir nossos historiadores, artesãs e parceiros. A história não pode se perder com o tempo, portanto não deixam de participar e valorizar esse povo querido que virá colaborar conosco, passando com emoção a história e seus conhecimentos”, detalha a gerente de cultura da administração municipal de Itá, Noimi Lurdes Schönell

Programação

Dias 15, 17 e 19 – Oficinas de Artesanatos.

Empalhamento de cadeiras (lembrando da fábrica de cadeiras, onde foi o local que inúmeros adolescentes tiveram o seu primeiro trabalho) e confecção de chapéus, bolsas e objetos usando como material a palha de trigo e a de milho, entre outros.

Dia 16 – Oficina de Contação de Histórias.

Dia 18 – Oficina com algumas profissões exercidas na cidade velha de Itá.

Dia 20 – Passeio cultural nos Museus do município, com encerramento no Recanto dos Balseiros.

Informações - Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá