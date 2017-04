As atividades serão realizadas no Centro de Convivência de Idosos / Foto: Ilustração

A administração municipal de Arabutã, através da Secretaria de Saúde, promove nesta sexta-feira uma tarde de palestras e atividades alusivas ao Dia Mundial da Saúde. Toda a população está convidada para, a partir das 13h30, no Centro de Convivência de Idosos, participar de uma tarde dedicada a atividades e orientações sobre saúde e qualidade de vida. As palestras serão ministradas pelo doutor David Dlugovit e a Unimed também será parceira na realização do evento.

Serão tratados temas como cuidados corporais, atenção medicamentosa, saúde mental e prevenção de doenças. “A qualidade de vida e a inclusão de hábitos saudáveis no dia a dia são o primeiro passo para uma boa saúde através de medidas preventivas. Ser saudável não é apenas não estar doente. A saúde deve ser um estado completo de bem-estar físico, mental e social”, explica a secretária municipal de saúde, Renata Moraes Lima.

Através da parceria com a Unimed, serão distribuídos brindes além de disponibilizados jogo de memória e balança de bioimpedância, que possibilita uma avaliação completa de itens como peso corpóreo, quantidade de massa magra, quantidade de água corporal e a quantidade de gordura contida no corpo, revelando o valor correspondente ao Índice de massa corpórea (IMC). Também será distribuído um lanche saudável a todos os participantes.

Fonte - Paulo Vinícius Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã