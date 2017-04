Competições foram realizadas no campo da AARP / Foto: Paulo Schuch

Alunos das escolas da cidade e do interior participaram

A Secretaria de Educação de Piratuba realizou na segunda-feira, dia 24, o Festival Municipal de Atletismo, com alunos das escolas da cidade e do interior. O evento foi realizando no campo da Associação Atlética Riopeixense.

Cerca de 350 alunos, com idade entre sete e 14 anos, disputaram as modalidades de corrida de pista, 50, 75, 100, 200, 400 e 1.500 metros, revezamento 4x75, arremesso de peso e salto em distância.





As atividades físicas foram acompanhadas por profissionais de educação física e equipe da saúde de plantão.