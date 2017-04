As primeiras 12 mil doses disponibilizadas pelo Estado para a região, foram esgotadas já na primeira semana da Campanha de imunização. Vários postos de saúde registraram a falta das vacinas. Concórdia recebeu cinco mil doses e na segunda-feira, também ficou sem. De acordo com informações da Unidade Sanitária, na quinta-feira, o município deve receber mais doses e a vacinação voltará ao normal.

A enfermeira responsável, Mara Sampaio, explicou, em entrevista à Rádio Aliança, na manha desta terça-feira, que a distribuição das doses é feita em etapas. “O Ministério da Saúde faz a entrega para os Estados que distribuem para os municípios e isso é feito em etapas. Devido à procura na primeira semana, ficamos sem doses na segunda à tarde, mas na quinta-feira pela manhã estará normalizado o atendimento da Campanha”, comenta.

Mara também destaca que não é preciso se preocupar, pois a imunização segue até o dia 26 de maio. “Temos um bom tempo pela frente, então as pessoas podem ficar tranquilas que será possível vacinar todos os grupos prioritários. Também teremos o dia “D” da Campanha, que será realizado no dia 13 de maio, onde as Unidades estarão vacinando das 8h às 17h”, lembra a enfermeira.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza iniciou no dia 17 deste mês. Na primeira semana, a vacinação foi exclusiva para idosos e portadores de doenças crônicas. Desde o dia 24, além deles, todos os grupos prioritários passaram a ter direito a imunização. São pessoas com 60 anos ou mais, grávidas e mulheres até 45 dias depois do parto, crianças de seis meses até cinco anos, trabalhadores da saúde, presidiários e pessoas que trabalham no sistema prisional, professores das redes pública e privada, e toda a população indígena