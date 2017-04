O emprego teve variação positiva no Alto Uruguai Catarinense, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em março os 16 municípios da região contrataram 1.704 pessoas e demitiram 1.687, fechando o mês com saldo positivo de 17 novas vagas de trabalho.

Concórdia foi quem mais gerou emprego com carteira assinada, com 231 novas oportunidades. Em segundo aparece Seara com 19 novas vagas, seguida por Irani com sete, Arabutã com seis, Peritiba e Paial com três novas oportunidades cada, Itá com duas e Piratuba com uma.

Em Presidente Castello Branco o número de contratações e demissões em março foi exatamente o mesmo. No mês passado foram registradas quatro admissões e quatro desligamentos.

Seis municípios do Alto Uruguai Catarinense fecharam o último mês com saldo negativo. A situação mais complicada foi em Lindóia do Sul, que atingiu saldo negativo de 229 demissões. Em segundo aparece Ipumirim com 12 empregos formais a menos, seguido por Arvoredo com seis, Xavantina com cinco, Alto Bela Vista com dois e Ipira com um.

No acumulado dos três primeiros meses de 2017, a situação regional é positiva. Neste período foram criadas 479 novas vagas de trabalho.