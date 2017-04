A Prefeitura de Concórdia vai contratar motoristas de veículos leves e operador de máquinas em caráter temporário. As inscrições para o processo seletivo abrem na próxima sexta-feira, 28 de abril, e encerram no dia 18 de maio. Os candidatos deverão passar por prova escrita, prevista para ocorrer no domingo, dia 4 de junho, e prática, marcada para 25 de junho.

Segundo informações do edital, estão disponíveis duas vagas para motorista de veículos leves e duas para operadores de máquinas. A carga horária para motoristas é de 40 horas semanais e o salário de R$ 1.506,60, além do vale-alimentação de R$ 170,00. Os operadores também terão que trabalhar 40 semanais e vão receber remuneração de R$ 1.720,65, mais o vale.