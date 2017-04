PM detém rapaz com mandado de prisão em aberto

A Polícia Militar de Concórdia deteve um jovem com mandado de prisão em aberto. O procedimento foi feito durante a abordagem na segunda-feira, dia 24. Na ocasião, foi parado um Fia Uno, placas de Concórdia, com dois ocupantes. Um deles, identificado pelas iniciais L.P, de 18 anos, estava com mandado de prisão aberto por porte de arma branca. Ele foi conduzido pela PM à Delegacia de Polícia Civil. O outro foi liberado pela guarnição.