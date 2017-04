Será nesta quarta-feira, dia 26 às 09h, a sessão do júri popular que irá julgar Luiz Barbosa. Ele é acusado de duas tentativas de homicídio em fato registrado no dia 15 de maio do ano passado, em linha Santa Terezinha-Arvoredo.



A acusação é por tentativa de homicídio contra os dois filhos e lesão corporal contra a esposa, enquadrando na Lei Maria da Penha. Além disso, o réu responde por posse ilegal de arma de fogo.



A sessão será presidida pela juíza Maria Luísa Fabris, tendo o promotor público Michel Steschinski na acusação e o advogado Venâncio Lonczinski na defesa. Conforme o advogado, o réu agiu em legítima defesa. Luiz Barbosa está recolhido no Presídio Regional de Concórdia.



(Fonte: Rádio Belos Montes/via André Krüger).