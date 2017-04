Ele aguarda decisão do Ministério Público Federal sobre o caso.

Motorista de carreta com cigarro contrabandeado permanece preso

Permanece detido no Presídio Regional de Concórdia o motorista da carreta que estava transportando mais de 400 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ele permanece preso por determinação da Justiça Federal de Concórdia. Está na cadeia o motorista de iniciais T.A.M de F.B de 33 anos. O passageiro docaminhão, de iniciais F.L.C.T, de 47 anos, conseguiu provar que estava somente de carona e não tinha envolvimento com o fato. Ele já foi liberado. O Ministério Público Federal deve se pronunciar nos próximos dias para dar prosseguimento ao caso.

A ação em conjunto das políciais Rodoviária Federal e Militar de Concórdia foi deflagrada no fim da manhã da sexta-feira, dia 21. Na ocasião, uma carreta bi-trem, com placas de Luziania, Paraná, não teria obedecido ordem de parada, iniciando assim uma perseguição. O veículo só parou na SC 390, entre Peritiba e Alto Bela Vista.

A carga de cigarro e o veículo forma levados para a Receita Federal, em Joaçaba.

(Com informações do repórter André Krüger).