Réus do duplo assassinato em Linha Guaraipo serão ouvidos no dia dez de maio

A Justiça da Comarca de Concórdia marcou para o dia 10 de maio a Audiência para ouvir os réus no crime de duplo assassinato ocorrido em Linha Guaraipo, interior de Arabutã, no ano passado. A definição da data se deu na tarde desta segunda-feira, dia 14, quando foi realizada Audiência de Instrução que ouviu outras testemunhas sobre esse crime, encerrando essa fase do processo.

O crime aconteceu no fim do mês de março do ano passado, em Linha Guaraipo, Arabutã. Na ocasião, elementos invadiram a casa de Valdir Dannenhauer. Eles mataram Elizete Lohmann e Estefani Lohmann e o proprietário da casa ficou ferido com os disparos de arma de fogo.

(Com informações do repórter André Krüger).