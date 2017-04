Curso de Especialização será oferecido gratuitamente através de parceria com a Udesc.

O Polo da Universidade Aberta do Brasil de Concórdia vai receber o curso de Especialização em Gestão Pública Municipal. A informação foi confirmada no fim da tarde desta segunda-feira, dia 24, pela Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia. A reunião que definiu a vinda do curso para Concórdia ocorreu na tarde desta segunda-feira. O curso ofertará 25 vagas gratuitas na modalidade a distância.

O Edital para o processo seletivo será publicado na primeira quinzena de maio deste ano.