As eleitas representam o Kerb durante este ano / Foto: LS Fotografias

Jéssica da Silva é eleita Rainha do Kerbfest 2017 de Peritiba

Seis jurados avaliaram o desfile das sete candidatas mirins e das cinco adultas, na noite da quinta-feira em Peritiba. Jéssica da Silva é a nova representante da festa alemã, na categoria adulta e para a festa infantil, Emanuelle Schuck Haupenthal foi eleita a rainha.

As eleitas representam o Kerb por um ano em diversos eventos do município e na região. Junto com Jéssica e Emanuelle, foram eleitas a 1ª Princesa Larissa Regalin e a 2ª Princesa Diane Weber.

O Kerbfest acontece no terceiro e quarto finais de semana de maio. Esta será a 96ª edição.