A maioria dos postos de vacinação de Concórdia já não tem mais vacinas disponíveis para aplicação dentro da Campanha de Vacinação contra a Gripe, iniciada nos últimos dias. A informação foi confirmada pela Gerência Regional de Saúde da Agência de Desenvolvimento Regional. Nos demais municípios de abrangência do órgão, alguns postos ainda têm doses disponíveis.

De acordo com informações apuradas pelo jornalismo da Rádio Aliança, foram disponibilizadas nessa primeira leva 12 mil doses para toda a região. A expectativa é que outras 8,2 mil sejam disponibilizadas até a quarta-feira, dia 26 para que a campanha tenha prosseguimento. O motivo foi a grande procura verificada na última semana, quando a aplicação foi direcionada para parte dos grupos de risco.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe iniciou na última semana. A partir desta segunda-feira, dia 24, todos os grupos prioritários passaram a ter direito a imunização, que são pessoas com 60 anos ou mais, grávidas e mulheres até 45 dias depois do parto, crianças de seis meses até cinco anos, portadores de doenças crônicas, trabalhadores da saúde, presidiários e pessoas que trabalham no sistema prisional, professores das redes pública e privada, e toda a população indígena.