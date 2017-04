A Justiça da Comarca de Concórdia deverá se pronunciar nos próximos dias sobre um pedido de liberdade provisória ingressado pela defesa do acusado de cometer um homicídio no final de dezembro de 2015 na Rua Dr Maruri. Marcelo Michelon, que é acusado de matar Ronaldo Pinheiro foi preso recentemente pela Polícia Militar que cumpriu o mandado de prisão emitido pelo Ministério Público. Até então, ele estava respondendo em liberdade.



De acordo com as informações apuradas, o MP teria pedido a prisão do suspeito em função de que ele poderia estar fazendo contato com algumas pessoas que possivelmente seriam testemunhas do caso e prestariam depoimento na Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 23 de junho.

(Com informações do repórter André Krüger).