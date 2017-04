Iniciou nesta segunda-feira, 24 de abril, a vacinação contra a gripe para vários grupos prioritários, como crianças entre seis meses e cinco anos, gestantes e profissionais da saúde. Na semana passada, a vacinação foi exclusiva para idosos e portadores de doenças crônicas. A partir de hoje, todas as pessoas que têm direito a receber a vacina de graça podem procurar os postos de saúde.

A principal novidade na campanha deste ano é que os professores da rede pública e privada também vão receber a proteção gratuitamente. A exigência é que eles apresentem o cartão SUS e uma declaração de vínculo da unidade escolar em que trabalham. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 26 de maio.

Poderão se vacinar todas aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco: pessoas com 60 anos ou mais, grávidas e mulheres até 45 dias depois do parto, crianças de seis meses até cinco anos, portadores de doenças crônicas, trabalhadores da saúde, presidiários e pessoas que trabalham no sistema prisional, professores das redes pública e privada, e toda a população indígena. Pacientes já cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem se dirigir aos postos em que estão cadastrados.