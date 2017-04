Mudança no horário do jogo entre Concórdia Atlético Clube e Figueirense

A direção do Concórdia Atlético Clube informa que houve mudança no horário do jogo entre Concórdia Atlético Clube e Figueirense, pela sexta rodada do turno da Copa SC de Futebol Sub-20. O duelo está marcado para o domingo, dia 30. Primeiramente, o horário da partida estava às 15h30 e, em comum acordo entre as equipes, passou para às 18h15, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.