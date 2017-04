Partidas contra combinado do município do Vale da Produção são parte da programação de aniversário do município.

O Concórdia Atlético Clube e o Esporte Clube Canarinho vão participar das festividades do aniversário dos 28 anos de Emancipação Político Administrativa do município de Lindóia do Sul. Na quarta-feira, dia 26, dia do aniversário do município, haverá três jogos naquela cidade.

Sub-13:

13h30: Canarinho x Combinado de Lindóia do Sul

Sub-17:

14h30: Concórdia Atlético Clube x Combinado de Lindóia do Sul

Sub-20:

16h00: Concórdia Atlético Clube x Combinado de Lindóia do Sul