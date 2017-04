Com vaga garantida na final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense entrou em campo com os reservas na última rodada do returno contra o Criciúma. Apesar da derrota, o time fez a melhor campanha do estadual e disputa a final da competição contra o Avaí, campeão da primeira fase. Apesar de viver um melhor momento, o técnico da Chape não acredita em favoritismo na final.

Vagner Mancini rechaçou qualquer tipo e favoritismo da Chapecoense na disputa da taça contra o Avaí. Segundo o treinador, o adversário pode voltar a ter as boas atuações do início do estadual, quando bateu o time verde e branco por 3 a 0.

- Eu não vejo desta forma (Chapecoense favorita). Se vivemos um bom momento hoje, o Avaí viveu um bom momento no começo e pode, em 180 minutos, voltar a ser o Avaí do primeiro turno. Não podemos de maneira alguma achar que vamos ter um ligeiro favoritismo, porque é só olhar para toda as semifinais e finais de qualquer estadual do Brasil, é surpresa em São Paulo, surpresa em Pernambuco. Temos que estar atentos - alertou o treinador.

De acordo com Mancini, a consistência e competitividade apresentadas pelo Verdão não são suficientes para dar uma vantagem ao time na final.

- A sequência de jogos tornou a Chapecoense um time consistente, competitivo, mas isso não é o suficiente para entrar em uma final com vantagem. Vamos ter que jogar muito futebol e neutralizar algumas peças do Avaí para ter chances maiores - concluiu.

Antes de jogar a final do Campeonato Catarinense contra o Avaí, a Chapecoense encara Nacional-URU, pela Libertadores. O jogo acontece na próxima quinta-feira, às 19h30, em Montevidéu.

(Fonte: Globoesporte.com).