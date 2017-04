O jogo da Baleia Azul continua preocupando pais, professores, profissionais da saúde e responsáveis pela segurança pública. O delegado Regional de Polícia Civil, Marcelo Nogueira, explica que incitar, instigar e auxiliar pessoas a cometerem suicídio é crime.

O programa Mesa Redonda desta segunda-feira, 24 de abril, debateu o assunto com o delegado de polícia, Marcelo Nogueira, com a psicóloga da Delegacia da Mulher, Infância, Adolescência e Idoso, Francieli Benjamini, e com Degiane Silva, que é a mãe de uma jovem que foi convidada para participar do jogo.

O delegado Marcelo Nogueira explica que não é simples investigar crimes praticados na internet. “Esse é um grande desafios para as forças de segurança pública. É muito mais complexo, mas há meios de se chegar a essas pessoas”. Segundo Nogueira, quem souber de pessoas que estejam participando deste jogo, deve fazer denúncias. “Pode se comunicar o Conselho Tutelar, Delegacia, Ministério Público e até mesmo os Centros de Referência de Assistência Social”, acrescenta.

A colaboração das unidades escolares para evitar esses crimes é fundamental. “Professores e diretores devem ficar atentos ao comportamento dos alunos. A escola tem a obrigação legal de comunicar os órgãos competentes ao verificar se as crianças e adolescentes estão sofrendo algum tipo de violência”, destaca o delegado.

O Conselho Tutelar de Concórdia comenta que nos últimos dias aumentou o número de denúncias de crianças ou adolescentes que se mutilaram. Não se tem certeza se este comportamento foi instigado pelo jogo Baleia Azul. Todas as denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar foram feitas pelas escolas.