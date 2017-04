Nos quatro primeiros meses de 2017 foram registradas nove mortes causadas por acidentes de trânsito na região de Concórdia. Todas elas ocorreram em função de oito acidentes. Os dados foram levantados pela Rádio Aliança através de arquivos. O último acidente com vítima fatal ocorreu na noite do domingo, dia 23, na SC 390, em Alto Bela Vista. Na ocasião, um motociclista de 18 anos sofreu ferimentos graves após uma saída de pista seguido de choque em obstáculo. Ele chegou a ser atendido no local por uma equipe do Samu e encaminhado para o hospital de Peritiba, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Em 2017, a primeira morte foi registrada em Itá. Foi uma saída de pista na SC 154, que causou a morte do condutor de um veículo Gol com placas de Ipumirim.

A segunda vítima foi em um acidente na Senador Atílio Fontana em Concórdia, colisão envolvendo um veículo Voyage e poste.

O terceiro acidente com vítima fatal ocorreu na SC 390 em Piratuba, colisão envolvendo carro e moto, em que o condutor da moto perdeu a vida.

O quarto acidente ocorreu na Rua Tancredo Neves em Cocnórdia. Foi uma colisão envolvendo uma motocicleta e m caminhão. O condutor chegou a ser conduzido ao hospital com vida, mas acabou falecendo.

O quinto acidente com vítima fatal em 2017 aconteceu na BR 153, na região de Cachimbo, foi uma colisão frontal envolvendo uma Kombi e Caminhão. O condutor da Kombi ficou preso nas ferragens. Depois de alguns dias internado não resistiu e acabou falecendo.

O sexto acidente vitimou duas pessoas de forma instantânea. Foi uma colisão envolvendo veículo de passeio e carreta, na BR 153 em Linha Caroveira.

O sétimo acidente ocorreu no dia 28 de março, na SC 283, uma colisão entre Gol e uma motocicleta. A corona da moto foi encaminhada ao pronto-socorro em estado grave. Após cinco dias internada na UTI, ela não resistiu e morreu.

(Com informações do repórter André Krüger).