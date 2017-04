A Prefeitura de Lindóia do Sul deve apresentar nesta semana a proposta para que outra empresa assuma as operações da planta do frigorífico Globoaves. A informação é do prefeito Genir Loli. Em entrevista a Rádio Aliança, Loli destacou que manteve contato com a direção de uma empresa frigorífica da região, no sentido de ver o interesse em assumir os trabalho na planta que vinha sendo operada pela Globoaves. "Essa empresa sinalizou que a gente poderia fazer uma proposta formal para isso, que já está pronta. A intenção é fazer uma possível compra, arrendamento, enfirm! Reativar", destaca. Loli não informa qual empresa receberá a proposta em mãos para operar no município no lugar da Globoaves.

Conforme já amplamente informado pela Rádio Aliança, a Globoaves suspendeu por tempo indeterminado as operações em Lindóia do Sul. A empresa, em dificuldades financeiras, está passando por um processo judicial e todos os 225 trabalhadores da planta em Lindóia do Sul foram demitidos. Os problemas vinham sendo verificados desde o ano passado, quando a empresa realizou por duas oportunidades a suspensão das operações, sob alegação de que poderia voltar já no início desse ano, o que não aconteceu.

Além dos trabalhadores, vários aviários de produtores integrados no frigorífico em Lindóia do Sul ficaram vazios durante todo esse tempo. Alguns procuraram outras empresas e outros podem desistir da atividade.

Sobre a proposta a ser apresentada, Loli destaca que o objetivo é movimentar novamente toda a região para que os empregos voltem a ser gerados e a economia a ser movimentada.

Em paralelo a isso, o prefeito de Lindóia do Sul destaca que também está trabalhando para que outras empresas se instalem no município e anuncia. "Vamos bater o martelo em breve para um novo investimento, contemplando várias áreas do município", finaliza.