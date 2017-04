Para participar do programa o agricultor precisa estar em dia com o setor de tributos / Foto: Ilustração Internet

A Secretaria Municipal de Agricultura comunica que está programada para a próxima sexta-feira, dia 28, a distribuição de sementes aos agricultores. O Programa de Sementes e Mudas é realizado pelo município como incentivo para a produção de leite e gado de corte.

As sementes serão fornecidas pela empresa Ventury Agrodistribuidora, de Chapecó, que venceu o processo de licitação. Serão disponibilizadas sementes fiscalizadas de aveia preta e azevém comum.

Os produtores interessados devem procurar o setor de agricultura na prefeitura municipal. Para fazer o requerimento é necessário comprovar a produção no ano base 2016 além de estar em dia com o setor de tributos do município.







Fonte - Paulo Vinícius Hassemer / Ascom - Prefeitura de Arabutã