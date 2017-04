A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia encerrou na manhã desta segunda-feira, dia 24 às 08 horas, a “Operação Tiradentes”. Os trabalhos haviam sido iniciados na última quinta-feira, dia 20. Neste período foram registrados três acidentes na área abrangência do posto da PRE de Concórdia, localizado no Distrito de Santo Antônio. Dois acidentes sem vítimas e um com vítima fatal.

O primeiro acidente acidente sem vítima ocorreu por volta da 20hs, do quinta-feira, dia 20 na Rodovia SC 473, no município de Lindóia do Sul/SC. Foi uma saída de pista com choque em defensa, envolvendo o veículo VW/Saveiro de Ipumirim/SC, conduzido por um homem de 19 anos.

O segundo acidente sem vítimas ocorreu na noite do domingo, dia 23, por volta das 18h30, no KM 11, da Rodovia SC-283, no contorno viário norte no município de Concórdia. Foi uma colisão envolvendo um veículo automóvel Citroe/Aircross do município de Itá/SC, conduzido por um homem de 49 anos e um veículo automóvel Corsa do município de Concórdia, conduzido por uma mulher de 30 anos.

O acidente com vítima ocorreu por volta das17h50 do domingo, no KM 24 da Rodovia SC-390, na comunidade de Linha União no município de Alto Bela Vista/SC. Foi uma saída de pista seguida de choque em pedra de uma motocicleta Yamaha/Fazer 250 do município de Concórdia/SC, conduzido por um jovem de 18 anos, que foi socorrido pela equipe do Samu de Concórdia e foi a óbito ao dar entrada no hospital de Peritiba.

(Com informações do repórter André Krüger).