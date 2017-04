Ela revela que conversou com um “curador”, como é chamada a pessoa que repassa as tarefas. A filha não participou.

A brincadeira que tem 50 fases e no final sugere que adolescentes tirem a própria vida, vem assustando pais em todo o Brasil. O jogo da baleia Azul também chegou à região e casos já são investigados. Recentemente Uma adolescente de 14 anos, do município de Ipumirim, foi inserida em um grupo do jogo, através do Facebook. Ela informou a mãe, que imediatamente exclui a filha. Porém, antes de tirar a menina, a mãe entrou na “brincadeira”, para saber do que se tratava.

Ela conta que os curadores, como são chamadas as pessoas que interagem, chegaram a passar o primeiro, dos 50 desafios. “Você é inserido em um grupo do Face, depois pedem seu WhatsApp e já enviam as primeiras tarefas. O primeiro desafio proposto é que a pessoa se corte na mão, com uma navalha. Depois querem que você fotografe e envie para eles”, detalha. "É uma coisa sem lógica, é claro que não fiz e ainda perguntei qual o propósito, mas eles não contam", explica ela.

Ela também comenta que já orientou a filha e também alertou pais de colegas da adolescente. “Já tinha ouvido falar do jogo, mas não imaginava que chegaria em minha casa. Minha filha não se interessou e me avisou. Já conversei com alguns pais e repassei informações”, relata.

A mãe participa, nesta segunda-feira, dia 24, do "Mesa Redonda", da Rádio Aliança, e vai dar mais detalhes de como os adoescentes recebem o convite e como os "soldados" do jogo interagem. O programa inicia 8:40h.