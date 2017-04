O Novo Hamburgo vai disputar o título do Gauchão 2017 com o Inter. Na noite deste domingo, no Estádio do Vale, o Noia eliminou o Grêmio nas penalidades, por 7 a 6, depois de novo empate em 1 a 1 entre as duas equipes no tempo regulamentar. O primeiro jogo da final será no Beira-Rio, no próximo domingo (30), e a decisão, dia 7, em local a ser definido.

Classificação Colorada

Quando o desempenho não aparece, que venha o resultado. Foi o que ocorreu na tarde deste domingo para o Inter no Centenário. Principalmente pela pontaria calibrada na cobrança de pênaltis. Antônio Carlos Zago tratou de celebrar a classificação do Inter à final do Gauchão após fazer 5 a 3 nas cobranças sobre o Caxias, depois de levar 1 a 0 no tempo normal.

O técnico reconheceu que a produção fixou abaixo do esperado. Principalmente na etapa inicial. Para Antônio Carlos, a queda estava nos planos. Muito em razão do fator emocional envolvido na última quarta-feira, quando o Colorado eliminou o Corinthians da Copa do Brasil também nos pênaltis – ganhou de 4 a 3 após empate em 1 a 1 na Arena no tempo normal.