Depois de sofrer um acidente na madrugada de sábado, dia 22, em Xaxim, o humorista Elvio da Nhaia, de 38 anos, mais conhecido como “Pilha”, se manifestou sobre o caso em um vídeo publicado no início da tarde deste domingo, dia 23, na fanpage “Pilhaoficial”, no Facebook.



“Fui para o hospital, mas já estou bem, tranquilo, fiz a medicação e estou tomando os remédios. Apesar dos danos materiais, estou muito bem. Quero agradecer todas as mensagens de apoio”, disse Pilha em um trecho do vídeo de quase 50 segundos (assista abaixo).

O humorista, que já está em casa, se envolveu em um acidente de trânsito enquanto dirigia um Renault Clio, com placas de Xaxim. O veículo capotou após colidir em uma rotatória na esquina das Ruas Victor Konder e 10 de Novembro em Xaxim.



Segundo o Corpo de Bombeiros do município, Pilha chegou a ficar preso nas ferragens. A guarnição encaminhou o humorista para o Hospital Frei Bruno, de onde ele recebeu alta ainda no sábado.

(Fonte: Portal Oeste Mais)