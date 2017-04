A agência do Banco do Brasil de Arroio Trinta foi explodida na madrugada deste domingo (23). Segundo as informações, os homens chegaram por volta das três horas e adentraram no local para efetuarem o roubo. Outros ficaram do lado de fora com armas de grosso calibre disparando para o alto como forma de intimidar qualquer ação dos moradores ou da Polícia.

A forte explosão assustou moradores próximos e destruiu o local.

Os homens fugiram e não se sabe quanto foi levado e nem o destino tomado pelo bando. As Polícias de toda a região estão em busca dos bandidos.

No mês passado a agência do município de Salto Veloso também foi alvo de uma explosão, provavelmente praticado pelo mesmo grupo.

(Fonte: Rádio Videira/Via André Krüger)