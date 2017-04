A guarnição da Polícia Militar de Seara atendeu na noite deste sábado, 22, acidente de trânsito na Avenida Paludo, Bairro São João, Seara.

No local, constatou-se tratar de um choque de um veículo VW/Passat, placas MBS1520, em um poste da rede de iluminação pública. O condutor não estava no local e não foi localizado.

Uma testemunha que presenciou os fatos, relatou que após o acidente o condutor evadiu-se do local. Como o veículo se encontrava no meio da via, comprometendo a segurança e fluidez do trânsito, foi necessário recolhe-lo ao pátio. A guarnição lavrou os documentos necessários. Através das câmeras de videomonitoramento da PM, instaladas próxima ao local do acidente, foi possível identificar o condutor.

