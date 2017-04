O motorista de um Palio acionou a PM no final da tarde deste sábado, dia 22, na região do Bairro Santa Rita. Ele relatou que oa transitar no sentido Loteamento Sintrial, ouviu um barulho no carro. Parou para verificar e percebeu que o vidro traseiro foi quebrado. Ele contou aos policiais que achou que se tratava de um tiro de arma de fogo, porém a guarnição constatou que foi uma pedrada.

A polícia não descartou a suspeita de tentativa de assalto. Por motivo de segurança ele foi orientado a registrar Boletim de Ocorrência na Central de Polícia.