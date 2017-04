Bombeiros Militares atenderam um acidente envolvendo o humorista, Elvio Da Nhaia, o “pilha”, que sofreu um acidente na madrugada deste sábado (22) em Xaxim. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados por volta das 3h30.

o acidente foi no cruzamento das ruas Victor Konder com a 10 de Novembro. O Renault Clio placas HBU 3766 de Xaxim acabou capotando após ter colidido em uma rotatória. O carro parou sobre o passeio público deixando. "Pilha", de 38 anos, preso as ferragens.

Após ter sido desencarcerado, ele foi conduzido para atendimento médico junto ao hospital Frei Bruno, com ferimentos de média gravidade.

(Fonte:Ronda Policia/Via André Krüger)