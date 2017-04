Nesta segunda-feira, 24 de abril, um dos pioneiros do município de Concórdia completa mais um ano de vida. Angelo Spricigo, uma das histórias vivas da Capital do Trabalho, completa 102 anos de idade. Nascido em Urussanga, no Sul do Estado de Santa Catarina, Spricigo veio para Concórdia no ano de 1945. Aqui, ele atuou como sapateiro. Mas foi como construtor, que ele deixou uma importante contribuição para o crescimento de Concórdia, tendo trabalhado na construção de vários edifícios.

O neto e gestor do Museu Angelo Spricigo, Valdecir Giotto, destaca a importância do avô para a história do município de Concórdia, também no campo cultural e social. "Ele foi regente do Coral Santa Cecília por 12 anos e fundador e atual presidente do Clube dos Veteranos de Concórdia", completa Giotto.

No último sábado, dia 22, aconteceu a solenidade de inauguração do novo espaço do Museu Angelo Spricigo, que fica na esquina das ruas do Comércio e Romano Anselmo Fontana. O espaço abriga fotos e recortes históricos da participação de Angelo Spricigo na história de Concórdia. O local também conta com um acervo com 1,5 mil máquinas de costura, uma das paixões do centenário pioneiro. Valdecir Giotto fala da inauguração desse museu. "É um marco na história de Concórdia. Ele começou sem nenhuma ambição. É um espaço único no mundo e ele está deixando isso para a sociedade", finaliza.