Nesta segunda-feira, dia 24 de abril, acontece nova audiência no Fórum da Comarca de Ipumirim sobre o duplo assassinato de mãe e filha ocorrido no ano passado, em Arabutã. Nesta audiência serão ouvidas mais seis testemunhas, sendo três de acusação e três de defesa. Cartas precatórias, com depoimentos de pessoas de outros municípios, também serão anexadas no processo.



Após este procedimento a Justiça deve marcar audiência para ouvir os autores do crime. Após manifestação da defesa e do Ministério Público, a Justiça determina se dois dos envolvidos irão, ou não, à Juri Popular. A situação do adolescente, também envolvido no crime, deverá ser definida após esses encaminhamentos.

O crime aconteceu no fim do mês de março do ano passado, em Linha Guaraipo, Arabutã. Na ocasião, elementos invadiram a casa de Valdir Dannenhauer. Eles mataram Elizete Lohmann e Estefani Lohmann e o proprietário da casa ficou ferido com os disparos de arma de fogo.

(Com informações do repórter André Krüger).