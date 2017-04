Os vereadores aprovaram por unanimidade de votos o primeiro projeto de lei da vereadora Margarete Poletto Dalla Costa (PT) que institui o programa Concórdia de Bem com a Natuteza. “É um projeto que incentiva a reciclagem, o uso consciente da água, preservação da fauna e da flora. Nós sabemos que existem entidades que já desenvolvem um excelente trabalho, mas queremos com está lei construir ações sistematizadas e permanentes, inclusive com a corresponsabilidade da sociedade”, destacou Margarete.

A vereadora destacou ainda que as ações propostas irão trazer reflexos também na qualidade de vida, com uma cidade bonita e embelezada. Ela teve apoio dos demais vereadores que elogiaram a iniciativa de Margarete e destacaram o trabalho e a dedicação dela enquanto servidora pública em manter o espaço urbano limpo e bonito.

Manifestaram-se favorável na tribuna o vereador André Rizelo (PT), o líder da bancada do PR, Anderson Guzzatto, o líder do PSDB, Valcir Zanella, o vereador do PDT, Edno Gonçalves, Jaderson Miguel (PSD) e Marilane Fiametti Stuani pelo PMDB.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores).