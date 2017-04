Conhecidas as rainhas, princesas e misses simpatia de Lindóia do Sul

A beleza e a simpatia contagiaram Lindóia do Sul na noite desta sexta-feira, dia 21. O Concurso de Escolha das Rainhas, Princesas e Misses Simpatia 2017, categoria jovem e idosa. Na passarela, a beleza da mulher lindoiense foi representada por cinco senhoras e 10 jovens que encantaram o público e a banca de jurados.

A Rainha eleita foi Sabrina Maria Vicensi, 16 anos de idade. A primeira Princesa é Ana Paula Spuldaro, 20 anos, e a segunda Princesa, Juliana Olivia Nicolau, 23 anos. A Rainha também foi eleita Miss Simpatia.

A candidata idosa que levou o título de Rainha foi Thereza Moretto Pagno, 76 anos de idade. Primeira Princesa é Vilma Dia, 61 anos e a segunda Princesa, Iracema Colatto Bonissoni, 72 anos de idade. A Rainha acumulo o titulo de Miss Simpatia.

A basca de jurados estava composto pela jornalista e empresária, Cristiane Tomazoni, pelo proprietário da Viero Móveis e a noiva, Claudiomiro Vieira e Franciele Barbosa.

O jornalista, colunista e que acumula outras funções na área comunicação, Luiz Longhini também foi um dos jurados. A profissional da beleza e estética, Lidiane Seghetto compôs a mesa de jurados ao lado da produtora de moda, Priscila Mattana. A miss Concórdia, Jéssica Andressa Cosmann completou o time de jurados que teve muito trabalho para escolher as vencedoras, as quais ganharão uma viagem s cidade de Gramado e Canela, na Serra Gaúcha. Mais de mil pessoas estiver no evento, que abriu as festividades alusivas aos 28 anos de Lindóia do Sul.

O evento foi promovido pela Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e Diretoria de Cultura, e parceria com a Rádio Comunitária Princesa do Vale de Lindóia do Sul.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul)