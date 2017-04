O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação (Sintrial) realizou na manhã deste sábado, dia 22, a assembleia de tirada de pauta da negociação salarial deste ano com as empresas BRF, Elebat, Copérdia e Farol que possuem data base no mês de maio.

A proposta aprovada pelos trabalhadores presentes contempla:

• Reajuste de 100% do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) + 6% de aumento real;

• Piso de admissão de R$ 1.155,00 e de efetivação (após o período de experiência) de R$ 1.250,00;

• Ticket Alimentação: 14 créditos no valor de R$ 250,00;

• Quinquênio: 4% a cada cinco anos de empresa, sem limite e sem teto salarial, tendo a possibilidade de somar tempo de empresa em caso de duas ou mais admissões;

• Troca de uniforme: 12 minutos por dia pagos em folha de pagamento e mais três dias de folga sendo eles dias 26/12/2017, 02/01/2018 e outra data a ser definida pelo trabalhador tendo que tirar até o dia 15 de abril de 2018.

• Abono de R$ 1.000,00 a ser repassado no mês de setembro de 2017;

• Hora extra: 65% normal e em hora dobrada 120%;

• Aumento do prazo para entrega de atestado médico na empresa.

A pauta contendo as reivindicações será entregue nas empresas até a próxima quarta-feira, com a sugestão de encontro de negociação para a primeira semana do mês de maio.

Segundo o presidente do Sintrial, Jair Baller, a inflação dos 11 meses atingiu 3,9% e poderá não chegar à 4,5%. “Com a inflação mais baixa há uma possibilidade maior de estarmos trazendo um aumento real para os salários dos trabalhadores”, afirma.

(Fonte: Ascom/Sintrial).