Após o complemento da rodada da sexta-feira, dia 21, pela Liga Nacional de Futsal, a Associação Concordiense despencou duas posições e agora está na 16ª colocação, com nenhum ponto. O time concordiense perdeu o seu segundo jogo na noite de sexta para o Sorocaba, em casa, pelo placar de 5 a 2. Lembrando que, ao fim das 16 rodadas, 16 equipes avançam para a próxima fase. Atrás da ACF está o Minas, com campanha semelhante. Os mineiros ficam atrás dos concordienses pelo critério de saldo de gols, (-4 a -5). No próximo fim de semana, a ACF encara o Guarapuava no centro do Paraná pela LNF.