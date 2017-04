A Polícia Militar de Itá atendeu na noite da sexta-feira, dia 21, uma ocorrência de tentativa de homicídio. O fato foi registrado na Avenida Tancredo Neves, centro de Itá.

De acordo com a PM, o fato teve início quando os envolvidos J.C, 36 anos e V.D.S, 35 anos, cruzaram-se na rua e um veio a desferir uma facada no braço do outro. V.D.S foi esfaqueado, em seguida correu atrás de J.C, atingindo-lhe na cabeça com um pedaço de madeira e fugindo na sequência do local.

A vítima atingida pela paulada foi socorrida pela ambulância e conduzida ao Hospital São Pedro, em Itá, posteriormente, foi transferido ao Hospital São Francisco, em Concórdia.

Mais tarde, V.D.S. também deu entrada no Hospital de Itá, onde foi identificado e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia para procedimentos cabíveis.

Em Concórdia, V.D.S. não teve a prisão decretada e foi liberado. Já J.C. prossegue internado e passa bem.

Policiais militares de Seara também auxiliaram no atendimento da ocorrência.

(Fonte: PM Seara)