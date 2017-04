A Associação Concordiense de Futsal perdeu a segunda partida dentro da Liga Nacional de Futsal. O revés foi de goleada e em casa, na noite desta sexta-feira, dia 21, diante de um público de 1.545 torcedores. O placar foi de 5 a 2 para o Sorocaba. Com o resultado a ACF permanece com nenhum ponto no campeonato.

O time visitante construiu a vantagem no primeiro tempo. Rodrigo abriu a contagem em um chute de fora da área. A ACF empatou 12 segundos depois com Pesk, que desviou um chute de Joãozinho. Mas o time paulista abriu vantagem de 3 a 1 ainda no primeiro tempo com Falcão, desviando de João Neto um cruzamento da direita e Rocha, que finalizou livre na segunda trave uma cobrança de escanteio.

Em desvantagem no marcador, a Associação Concordiense de Futsal foi para o abafa na etapa complementar. Porém, com dois erros em seqüência, em jogada com goleiro-linha, Pixote fez dois gols deixando o placar em 5 a 1. Pesk, no fim da partida, amenizou o prejuízo fazendo o segundo gol dele e o segundo da ACF.

Na próxima rodada, no dia 29, a ACF vai a Guarapuava, enfrentar o time logal.

A ACF jogou com João Neto, Júlio, Douglinhas, Joãozinho e Pesk. Entraram ainda Ítalo, Dé, Jhony, Harry e Mazzetto.

O Sorocaba jogou com Tiago, Rocha, Bruno, Rodrigo e Arthur. Entraram ainda Marcel, Falcão, Pixote, Lé e Leandro Lino.

A arbitragem foi de Gean Coelho Telles e Ademir Ludvig.

Cartões amarelos: Rocha e Arthur (Sorocaba).