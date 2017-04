André Holdefer, que ocupa o cargo de dirigente do Sindicato dos Bancários de Concórdia e Região foi eleito presidente da entidade com 99,51% de aprovação da categoria. A votação, que definiu pela eleição da única chapa inscrita, “Trabalho, União e Renovação”, ocorreu ontem. Quatro urnas percorreram as agências bancárias da base do Sindicato dos Bancários de Concórdia e região, sendo que 241 pessoas estavam aptas a votar, destes 206 votaram a favor e 1 voto branco. A apuração dos votos foi realizada às 17h, na sede do Sindicato.



A posse da nova diretoria será dia 1º de junho no CTG Fronteira da Querência, a partir das 19h30. Faz parte da nova equipe, o atual vice-presidente Rogério Czarnobay, que permanecerá com o mesmo cargo na gestão que é de quatro anos. O novo presidente eleito, que atuou por 17 anos como bancário do Itaú, e há mais de quatro atua junto ao Sindicato, destaca ser uma honra presidir à entidade. “Vamos continuar as ações de luta em prol da categoria bancária, sempre enfatizando os direitos dos trabalhadores. Novos desafios fazem parte de todos os projetos, mas juntos vamos vencer as barreiras e conquistar mais oportunidades e direitos de igualdade à categoria”, afirma o Holdefer.



Dentre as principais propostas da nova diretoria, está a defesa da contratação de mais bancários e a manutenção do emprego; busca por melhores condições de trabalho e de saúde, atuação sempre em prol da categoria bancária, dentre outras bandeiras de luta.



(Fonte: Sindicato dos Bancários de Concórdia e Região)