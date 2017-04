A searaense Jandira Veronese envolvida em um grave acidente no dia três abril, na BR-470 em Pouso Redondo, foi transferida hoje do Hospital de Rio Sul para o Hospital da Unimed em Chapecó. Ela apresentou avanços no tratamento o que possibilitou a transferência. Segundo informações a auditora da empresa Schumann deverá passar por novo procedimento cirúrgico e não há uma exata previsão de alta. Ela fraturou as pernas, um dos braços e ainda teve lesões no pulmão e hemorragia no abdômen devido a gravidade do acidente.

O Ford Ka conduzido por Jandira colidiu com um caminhão com placas de Ibirama . Também estava no veículo o concordiense Fabrício Enck, que acabou não resistindo aos ferimentos e perdeu a vida na madrugada da terça-feira, dia 04. Fabrício tinha 25 anos e atuava como gerente treniee na empresa Schumann.

(Rádio Belos Montes)