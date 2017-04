Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Militar, detém bitrem com cigarro contrabandeado.

Um bitrem carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido no final da manhã de hoje (sexta), em Concórdia. O cálculo inicial é de aproximadamente 400 mil maços nos reboques do Volvo placas de Luiziana/PR.

Dois homens foram presos, o condutor com 36 e o passageiro com 32 anos. O motorista afirmou que o destino da carga era o Rio Grande do Sul.

A ação foi fruto de trabalho conjunto envolvendo Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. O veículo saiu da BR 153 e acabou sendo abordado por agentes das duas forças na SC 390, que dá acesso ao município de Peritiba.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Concórdia, onde vão responder por contrabando. Já a carga foi levada à Receita Federal de Joaçaba para contagem exata.

Somente em 2017, a PRF em Santa Catarina já apreendeu mais de 10 milhões de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

(Fonte: Ascom/PRF)