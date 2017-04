Tricolor gaúcho jogou com time praticamente reserva e buscou empate com um jogador a menos em campo.

Após empate no Paraguai, Grêmio foca no Gauchão

O duelo de Libertadores, com a liderança do grupo em jogo, e Renato Gaúcho manda a campo uma formação reserva do Grêmio para pisar o gramado do Defensores del Chaco. A estratégia gremista para arrancar o em 1 a 1 com o Guaraní-PAR, nesta quinta-feira, desperta olhares ressabiados, em especial pela antiga obsessão, de mais de duas décadas, do clube em buscar o tri da América. Mas a explicação é simples. De olho no jogo "mais importante" da semana, o treinador optou por preservar seus principais jogadores para ter força máxima no duelo com o Novo Hamburgo, no domingo, às 19h, pelo jogo da volta da semifinal do Gauchão.

O estadual, de fato, ganha contornos de "vida ou morte" para o Tricolor, a ponto de sobrepor à Libertadores, por motivos bem claros. A começar pelo histórico tortuoso, de um jejum de seis anos sem títulos estaduais, diante da hegemonia do maior rival, Inter. Não bastasse, o Grêmio ingressou na última semana em desvantagem no confronto com o Anilado, após empatar o jogo da ida em 1 a 1, na Arena.

O estratagema gremista foi selado pelo contexto do Grupo 8 da competição continental, em que a equipe depara com mais três jogos, dos quais dois em casa, para garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores na ponta da chave. Todos fatores que transformam o embate pelo Campeonato Gaúcho numa final de "Copa do Mundo" para os gremistas, ao menos até o próximo domingo.

– Qual o jogo mais importante da semana? O do Novo Hamburgo, que é definitivo. Ou tu te classificas, ou tu estás fora. Essa estratégia, no meu entendimento, deu muito certo. Se tinha um time para sair vencedor hoje (quinta-feira), era o Grêmio. Dentro dessa situação, está absolutamente correto. É uma semana em que temos que examinar. É um desejo conquistar o Gauchão? É. Faz seis anos que não conquistamos. É parte da tradição do futebol gaúcho. O clube deseja isso e vamos fazer todos os esforços para chegarmos bem na fase classificatória (da Libertadores) e no Campeonato Gaúcho – afirma o presidente Romildo Bolzan.

A decisão para selar a estratégia, claro, foi tomada em conjunto entre diretoria e comissão técnica, para deixar fora do duelo os atletas mais desgastados pela sequência de jogos. Nesta quinta-feira, Marcelo Grohe e Edílson foram os únicos titulares que iniciaram a partida, ao passo que Pedro Rocha estava no banco. Pedro Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira, Maicon, Ramiro, Luan, Léo Moura e Miller Bolaños sequer foram relacionados para o jogo, apesar de estarem no Paraguai.

– A gente procura fazer o que é melhor para o clube. Iríamos jogar na quinta-feira, teríamos pouco tempo para recuperar. E na pior das hipóteses, se tivéssemos um resultado negativo hoje (quinta-feira), poderíamos recuperar (na Libertadores). No Campeonato Gaúcho, no domingo, é tudo ou nada. Se a gente não conseguir o resultado, acaba. E o desgaste foi muito grande. Outras equipes perderam jogadores importantes por lesões. Os motivos foram poupar, não perder ninguém, e nós continuaríamos vivos. Então, foi um resultado positivo – avalia Renato Gaúcho.

O empate em 1 a 1 "sofrido", após ter Michel expulso e sair atrás no marcador, respalda tanto a opção gremista que leva o presidente a cogitar repetir a dose na sequência da temporada – na próxima semana, por exemplo, o Tricolor tem duelo com o mesmo Guaraní na Arena, na quinta-feira, e uma eventual final do Gauchão no domingo. De acordo com o mandatário, o Grêmio irá avaliar a necessidade de preservar, ou não, atletas a cada compromisso.

– Não significa dizer que o Gaúcho será priorizado. Nós vamos analisar como será o Gaúcho. Cada situação é uma situação. Esse momento se impôs isso. Nós vamos examinar. De repente, os dois jogos dão um nível de exigência de tal ponto, que podemos jogar com time titular. Por que não? Essa é a regra. A exceção foi hoje. Cada situação vai ser analisada. Se fossem absolutamente dois jogos decisivos, iríamos com titulares. Não foi o caso – ressalta Bolzan.

Com o resultado em solo paraguaio, o Grêmio mantém a liderança do Grupo 8, com os mesmos sete pontos do Guaraní-PAR – leva vantagem no número de gols marcados. O Tricolor dirige foco total para a decisão pelo Gauchão. A delegação já retornou a Porto Alegre. No domingo, às 19h, encara o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, pelo jogo da volta da semifinal do estadual. Para chegar à final, será preciso vencer por qualquer placar ou empatar a partir de dois gols. Se o duelo terminar em 1 a 1, vai para os pênaltis.

(Fonte: Globoesporte)